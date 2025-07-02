السعودية | مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينزع (1.493) لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2025 م، من انتزاع (1.493) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (14) لغمًا مضادًا للأفراد و(27) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.448) ذخيرة غير منفجرة و(4) عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق “مسام” في محافظة عدن من نزع (13) لغمًا مضادًا للأفراد و(5) ألغام مضادة للدبابات و(1.295) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين، ونزع الفريق في مديرية حيس بمحافظة الحديدة لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، وفي محافظة لحج نزع الفريق (12) ذخيرة غير منفجرة بمديرية تبن، ولغمين مضادين للدبابات بمديرية المضاربة.

وفي مديرية حريب بمحافظة مأرب نزع الفريق (18) لغمًا مضادًّا للدبابات، وفي محافظة شبوة نزع (15) ذخيرة غير منفجرة بمديرية عسيلان، و(3) ألغام مضادة للأفراد بمديرية بيحان، وفي محافظة تعز نزع الفريق (21) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية ذباب، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(64) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و (38) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يونيو إلى (5.192) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (502.736) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

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