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السعودية | وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

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السعودية | وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ختمًا خاصًا بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الذي يقام في بوليفارد سيتي بمدينة الرياض، خلال الفترة من 7 / 7 / 2025م حتى 24 / 8 / 2025م.
وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة البطولة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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