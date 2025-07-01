شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ مواطنًا من الغرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في الخُبر بالمنطقة الشرقية مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة في منطقة غير مخصصة لذلك في شاطئ المحار، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.