شكرا لقرائتكم خبر سكني يعكس تطور الحلول الرقمية بخدمة شرائح متنوعة تتجاوز 4.6 مليون مستخدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل "سكني" خلال النصف الأول من عام 2025 أرقامًا تعكس نجاح جهوده في تمكين الجميع من تملك المسكن المناسب، حيث أبرم أكثر من 55 ألف مستخدم ما يزيد عن 106 آلاف عقد سكني عبر المنصة، في إطار سعيه المستمر لتقديم منتجات سكنية متنوعة وحلول تمويلية مرنة تلبي مختلف الاحتياجات. وفي دلالة على اتساع دائرة الاستفادة من خدمات "سكني" لتشمل شرائح أوسع من المواطنين والمقيمين، أوضح سكني في بيان صحفي أن إجمالي عدد المستخدمين غير المستحقين للدعم تجاوز 2.32 مليون، فيما بلغ عدد المستحقين للدعم 2.29 مليون مستخدم، وذلك منذ إطلاق المنصة.

كما استقبلت المنصة خلال النصف الأول من عام 2025 ما يزيد عن 160 مليون زيارة رقمية، منذ إطلاق معروض عقاري يتميز بتنوع المواصفات وتعدد المواقع في مختلف مناطق ومدن المملكة. كما تجاوز عدد المخدومين عبر المنصة خلال نفس الفترة 275 ألف مستخدم. وفي إطار التوسع الرقمي، تم تسجيل أكثر من 200 ألف مستخدم جديد وتنفيذ أكثر من 600 ألف عملية تنزيل لتطبيق "سكني"، مما يعكس ارتفاع الإقبال على الخدمات الرقمية والموثوقية التي تحظى بها المنصة.

ويواصل "سكني" تمكين المستخدمين من خلال تقديم وحدات جاهزة وتحت الإنشاء، وخيارات للبناء الذاتي، إضافة إلى حلول تمويلية متعددة بالشراكة مع البنوك، وشركات التمويل، والمطورين العقاريين، بما يعزز مرونة الخيارات المتاحة. ويُعد "سكني" أكبر منصة للمعروض العقاري في المملكة، حيث يوفر خيارات متنوعة تشمل الوحدات تحت الإنشاء، والوحدات الجاهزة، وخيارات البناء الذاتي، والأراضي. كما يمكن للمستخدمين استعراض المشاريع والضواحي السكنية في مختلف المناطق التي تتميز بتكامل المرافق والخدمات، بما يحقق تجربة سكن متكاملة تفوق المفهوم التقليدي للسكن. ويقدم "سكني" أيضًا عروضًا حصرية للمسجلين، كما يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب تعزيز مفاهيم الجيرة والتكافل الاجتماعي من خلال خدمة "سابع جار".

للاستفادة من خدمات "سكني"، يمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: https://sakani.co/app أو التواصل عبر الرقم الموحّد 199090، أو زيارة مراكز "سكني" الشاملة في الرياض، جدة، المدينة المنورة، والخبر.