شكرا لقرائتكم خبر شراكة استراتيجية بين مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ولينوفو لتعزيز مستقبل المنافسات الاحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم عن شراكة استراتيجية مع شركة لينوفو، تُصبح بموجبها علامة لينوفو ليجن للألعاب الشريك الرسمي لأجهزة الحاسوب ومعدات الألعاب في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. وتُعد لينوفو ليجن من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال أنظمة الألعاب، حيث تضع الابتكار والأداء في صميم مهمتها لدعم الرياضيين المشاركين في البطولة وتمكينهم من تقديم أفضل مستويات الأداء على الساحة العالمية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تقديم أجهزة لينوفو ليجن المتطورة للاعبين المشاركين في البطولة، بما في ذلك الحواسيب المحمولة، والملحقات المصممة خصيصاً للمنافسات الاحترافية، والتي تمتاز بأنظمة تبريد متقدمة، بالإضافة لمكونات داخلية عالية الأداء، وشاشات بمعدل تحديث عالٍ، ولوحات مفاتيح وأجهزة ماوس سريعة الاستجابة، وذلك لتلبية متطلبات مستويات المنافسة الاحترافية.

وستتضمن التجهيزات التقنية للبطولة أجهزة مثل ليجن تاور 7i وليجن تاور 5i، المعروفة بموثوقيتها وقوتها الفائقة في البيئات التنافسية الشديدة. وصُممت هذه الأجهزة خصيصاً لتلبية متطلبات الرياضات الإلكترونية، حيث تتمتع بمنافذ إدخال وإخراج متعددة لتجهيز متكامل، وتقنيات تبريد سائل متطورة، مثل نظام التبريد Legion Coldfront الرائد. ويتميز جهاز ليجن تاور 7i بوحدة معالجة رسوميات من طراز NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 ما يمنح أداءً فائقاً يعتمد عليه نخبة اللاعبين، فيما يدمج ليجن تاور 5i بين نظام تبريد ذكي ووحدة معالجة رسوميات من طراز RTX 5070 Ti لتحقيق أداء سلس ومميز.

كما سيتم توفير أجهزة الحاسوب المحمول من طراز ليجن برو 7i خلال فعاليات البطولة، ما يمنح الحضور تجربة ألعاب متكاملة. وتتميز هذه الأجهزة بأداءٍ احترافي بفضل بطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 5090 المخصصة للحواسيب المحمولة، وتقنيات التبريد بالبخار Legion Coldfront: Vapor التي تتيح للجهاز تحقيق قدرة معالجة حرارية تصل إلى 250 واط، ما يضمن تجربة ألعاب استثنائية على شاشة OLED مقاس 16 بوصة من نوع PureSight.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد النمر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: نسعى لترسيخ مكانة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتشكّل معياراً عالمياً جديداً، سواء من حيث مستوى المنافسة أو التقنيات المستخدمة. وتدرك لينوفو، من خلال علامتها ليجن، احتياجات اللاعبين المحترفين، بما في ذلك السرعة والكفاءة والموثوقية اثناء المنافسات الاحترافية. وتمنح هذه الأجهزة اللاعبين الأفضلية التنافسية على أكبر مسرح في العالم، ونسعى من خلال هذا التعاون المميز لإعادة تعريف مفهوم الأداء الاحترافي، وتقديم تجربة ترتقي إلى تطلعات اللاعبين والمشجعين ومجتمع الرياضات الإلكترونية العالمي".

وفي السياق ذاته، صرّح فولكر دورينغ، نائب الرئيس والمدير العام لأعمال أجهزة الكومبيوتر المخصصة للألعاب في لينوفو: "توفر أجهزة لينوفو ليجن للاعبين حول العالم تقنيات استثنائية تمكّنهم من تحقيق طموحاتهم وتجاوز حدود المألوف في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية. وتُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المنصة الأمثل لأفضل لاعبي العالم لاستعراض مهاراتهم. وعندما يجتمع إبداع وموهبة اللاعبين المتميزين، مع التقنيات عالية الأداء التي تقدمها أجهزة ليجن، نحن على موعد مع لحظة تاريخية في مشهد الرياضات التنافسية".

وبموجب هذه الشراكة، ستحظى علامة ليجن بحضور بارز في البث العالمي للبطولة والمحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية في بوليفارد الرياض سيتي، بما في ذلك مناطق المهرجان المجهزة بأجهزة حاسوب ومعدات وأجهزة محمولة تتيح للحضور تجربة اللعب المباشر، ما يعزز تفاعل الجماهير ويسلط الضوء على البنية التحتية المتكاملة للحدث. كما سيحظى جمهور البطولة بفرصة استكشاف محتوى رقمي حصري، يروي قصصاً إنسانية للاعبين، ويقدم تفاعلات مبتكرة عبر منصات لينوفو على وسائل التواصل الاجتماعي، مسلطاً الضوء على رحلة الفوز والتقنيات التي تدعم النجوم للوصول إلى القمة.

وتعود بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى الرياض في الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025، لتوحد مجتمعات الألعاب من مختلف أنحاء العالم في احتفال عالمي بثقافة الرياضات الإلكترونية. وتشمل البطولة 25 مسابقة لألعاب مختلفة بمشاركة 2000 لاعب محترف و200 نادٍ يمثلون أكثر من 100 دولة. وتُعد نسخة 2025 الأبرز من نوعها بجوائز تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار، وهي الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية. كما سيحظى الجمهور بتجارب متنوعة تشمل منافسات مشوقة وعروض موسيقية حية ومقاهي أنمي وألعاب كلاسيكية، وعروض كوسبلاي وغيرها، وسط حضور جماهيري ضخم سواء عبر الإنترنت أو في الموقع.

لمزيد من المعلومات عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي. كما يمكن متابعة حساب مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على لينكدإن للاطلاع على آخر الأخبار.

لاكتشاف قائمة أجهزة لينوفو ليجون الكاملة، يرجى زيارة: www.lenovo.com/legion