شكرا لمتابعة خبر عن قريبًا : أصحاب الأعمال الحرة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية ( فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار في الموارد البشرية عبد العزيز المبارك، أن نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية سيشهد قريبًا إضافة فئة جديدة من المستفيدين، وهم أصحاب الأعمال الحرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستوفر لهم الحماية الاجتماعية التي كانوا يفتقدونها.

وأضاف في تصريح له أن أصحاب الأعمال الحرة سيتمكنون من تسجيل أنفسهم في التأمينات الاجتماعية بشكل اختياري، مع تحديد قيمة الاشتراك الشهري بحسب دخلهم، ليصبحوا مؤهلين للحصول على مزايا متعددة مثل التقاعد والتعويضات والإجازات المرضية.

وأشار إلى أن هذا التطور يندرج ضمن جهود تطوير سوق العمل وتوسيع مظلة الأمان الوظيفي ليشمل شريحة واسعة من العاملين لحسابهم الخاص.