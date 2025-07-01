السعودية | رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة الجمعية الوطنية بكمبوديا ويؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة الجمعية الوطنية بكمبوديا ويؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, في قصر الجمعية الوطنية بمملكة كمبوديا اليوم, جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيسة الجمعية الوطنية سامديتش ماها راثسافياتيكا ثيبادي خون سوداري.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر القصر رئيسة الجمعية الوطنية بمملكة كمبوديا, وعدد من كبار المسؤولين في الجمعية الوطنية (البرلمان), وأجريت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا بمعاليه والوفد الرسمي المرافق من مجلس الشورى؛ عزف خلالها السلامان الملكيان السعودي والكمبودي.

ورحبت رئيسة الجمعية الوطنية في مستهل جلسة المباحثات الرسمية, بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته إلى مملكة كمبوديا، متمنيةً لمعاليه والوفد المرافق طيب الإقامة في كمبوديا، مؤكدة أهمية الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى مملكة كمبوديا، كونها فرصة مهمة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين.

ونوهت بالدور المهم والريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بسياستها الخارجية الحكيمة لدعم جهود السلام والاستقرار في العالم أجمع بقيادتها الحكيمة.

وأشارت إلى العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة كمبوديا، مؤكدة في هذا الصدد الدور المهم الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه عبر الدكتور آل الشيخ خلال جلسة المباحثات عن شكره وتقديره لرئيسة الجمعية الوطنية الكمبودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة, مؤكدًا أهمية الزيارة في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين ولما يمثله تبادل الزيارات الثنائية بين المجالس والبرلمانات في دعم وتعزيز للعلاقات الثنائية في مجالات شتى، منوهًا بتطور العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة كمبوديا وأهمية دعمها وتعزيزها للارتقاء بها إلى مستويات أعلى في شتى المجالات.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من نمو متسارع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تعيش تحولًا كبيرًا وتشهد تنوعًا اقتصاديًا ومتعددًا في مصادر الدخل وفي شتى المجالات.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق بتعزيزها في المجالات البرلمانية وسبل دعمها, إضافة إلى أهمية تفعيل الدور المهم للجان الصداقة البرلمانية, وبحث الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وجلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى الدكتور علي بن إبراهيم الغبان، والدكتور حمد بن حسين بالحارث، والدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية غير المقيم في مملكة كمبوديا محمد بن إسماعيل دهلوي، ونائب السفير عبدالله بن رعد الشمروخ.

وحضرها من الجانب الكمبودي أصحاب المعالي رئيس لجنة حقوق الإنسان واستقبال الشكاوى والتحقيقات والتفتيش سار تشمرونغ، ورئيس لجنة الاقتصاد والمالية والبنوك والتدقيق تشيانج فون، ورئيس لجنة التخطيط والاستثمار والزراعة والغابات ومصايد الأسماك والتنمية الريفية والبيئة والأرصاد الجوية لوي سوفات، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والإعلام سوس يارا، ورئيس لجنة التشريع والعدالة آنغ فونغ فاثانا، ومعالي رئيس لجنة التعليم والشباب والرياضة والثقافة والفنون والسياحة با سوشيتفونغ، ورئيسة لجنة الصحة العامة والعمل الاجتماعي والمحاربين القدامى والتدريب المهني وشؤون المرأة لوك خينغ، ورئيس لجنة التحقيق والقضاء على الفساد ومكافحته الدكتور بينغ سيمان، ونائب رئيس لجنة الداخلية والدفاع الوطني والخدمة المدنية وشؤون الحدود تشان سوفال، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية بين كمبوديا والمملكة العربية السعودية تشام براسيد، والأمين العام لينغ بينغلونغ، ورئيس ديوان رئيس المجلس الدكتور كيو بيسيث.

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