السعودية | كهوف “أبو مدافع” مقصد سياحي لمحبي الغوص وسط أسرار وعجائب البحر الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحتضن سواحل المملكة العشرات من الكهوف البحرية التي تشكلت منذ آلاف السنين، وتضم بداخلها أجمل أسرار الحياة البحرية، ما يجعلها مقصدًا سياحيًا لمحبي الغوص والرياضات المائية الأخرى.

وتبرز كهوف منطقة “أبو مدافع”, الواقعة شمال محافظة جدة، التي تمتاز بجمال طبيعتها الخلابة، وصفاء مياهها، وكهوفها العميقة، وشعابها المرجانية الحية, التي تعكس لون الشمس بألوانها البراقة؛ بصفتها أحد أبرز الوجهات البحرية المفضلة لمحبي رياضة الغوص.

وتقع منطقة “أبو مدافع” البحرية على بعد نحو نصف ساعة بالقارب من سواحل جدة، ويجد الزائر متعة بصرية لا مثيل لها عند الغوص وسط تلك الكهوف وبين ممراتها الضيقة لاستكشاف البيئات البحرية الساحرة لكهوف البحر الأحمر.

ويتميّز كهف “أبو مدافع” بتكوينه من مجموعة من الممرات والكهوف الطبيعية داخل الحيد المرجاني، ويصل عمق الكهوف في أبو مدافع إلى نحو 60 مترًا، مع توفر تشكيلات مرجانية غنية وألوان بحرية زاهية، إضافة إلى تيارات معتدلة تسمح برؤية واضحة، ما يجعل الموقع من الوجهات المفضلة للغواصين ذوي الخبرة العالية.

وتنتشر في أرجائه أنواع متعددة من الأسماك مثل التونة والباراكودا وأسماك القرش ذات الزعانف البيضاء والسوداء، إلى جانب أسماك الشعاب المرجانية الصغيرة، ما يمنح الغواصين فرصة مميزة لمراقبة الحياة البحرية عن قرب.

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