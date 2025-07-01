السعودية | جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يجذب أكثر من مليون زائر بعد مرور أكثر من شهرين على افتتاحه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حقق جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا رقمًا تاريخيًا متمثلًا في استقبال أكثر من مليون زائر، فمنذ افتتاح الجناح في 13 أبريل الماضي، قدّم الجناح أكثر من (1137) فعالية؛ منها (1021) فعالية نُظّمت داخل الجناح، و(116) فعالية ضمن موقع إكسبو 2025 أوساكا بشكلٍ عام.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان والمفوض العام لجناح المملكة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر أن هذا الإنجاز يؤكّد التزام المملكة بعرض رحلتها التحولية في إطار رؤية المملكة 2030، ودعوة العالم للاطلاع على تراثها، وتعزيز التبادل الثقافي، مشيرًا إلى أن الجناح يعمل على الوصول إلى المليون الثاني, ويظل ملتزمًا بإلهام الزوار للتعرف على إنجازات المملكة، وتعميق الأثر والترحيب بالعالم بأكمله.

وأكد أن مشاركة المملكة في إكسبو 2025 أوساكا دليل على علاقتها المتينة مع اليابان، ويحتفل البلدان بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بينهما، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لتنظيم إكسبو 2030 الرياض، فإنها تسعى إلى أن تترك إرثًا لها هنا في أوساكا، وليكون إكسبو 2030 الرياض دليلًا على تحول المملكة إلى وجهة عالمية.

وصُمّم جناح المملكة ليكون ثاني أكبر جناح بعد الدولة المستضيفة اليابان؛ ويعرض تراث المملكة، وثقافتها الغنيّة، ويظهر أهدافها الداعمة لقيام مجتمعات مستدامة وممكّنة, ويقدم تصميم الجناح المصنوع من الحجر السعودي خفيف الوزن تجربةً مكانيةً تدعو الزوار إلى استكشاف المدن من مختلف أنحاء المملكة، وتعكس التراث الثقافي العميق للبلاد، ويُثري الجناح تجربة الزائر من خلال رحلةٍ تفاعليةٍ مشوقة عبر سبع غرف، وصالات عرض غامرة تدفعه إلى استكشاف موضوعات متنوعة، التي تشمل المدن المتطورة، والبحار المستدامة، والقدرات البشرية غير المحدودة، وقمة الابتكار, مما يتيح للجميع مشاهدة الأثر العالمي المتنامي للمملكة عن كثب.

ويقدّم الجناح السعودي تجربةً متعددة الحواس تستعرض رحلة المملكة التحولية في إطار رؤية المملكة 2030, لتسليط الضوء على التزامها بتعزيز جودة الحياة من خلال الابتكار والحداثة التقنية، ويستضيف أكثر من 700 فعالية من خلال برنامج إكسبو تشتمل على العروض الحيّة، وفنون الأداء التقليدية، وغيرها من التجارب الثقافية والتراثية والفنية السعودية، ومن أبرزها “أهلًا وسهلًا”، و”نحن المملكة العربية السعودية”، وتجربة الواقع المعزز “عالِم النباتات”، والعروض الموسيقية والفنية في “الأستوديوهات الثقافية”، والفعاليات المميزة التي تحتفي بأهم المعالم السعودية، واليوم الوطني في 23 سبتمبر المقبل.

ويأتي وصول جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا إلى أكثر من مليون زائر امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي حققها الجناح، وكان آخرها حصوله على جائزة ذهبية في فئة “العمارة الثقافية – المساحات التفاعلية والتجريبية”, ضمن جوائز نيويورك للتصميم المعماري لعام 2025 تقديرًا لابتكاره وأسلوبه وتأثيره.

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