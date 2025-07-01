السعودية | “الزكاة والضريبة والجمارك” تُنظّم 83 لقاءً مفتوحًا وورش عمل مع مكلفيها وعملائها خلال النصف الأول من عام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (83) لقاءً مفتوحًا وورش عمل مع مكلفيها وعملائها خلال النصف الأول من عام (2025م)، حيث ناقشت خلالها الآراء والمقترحات المقدمة، والعديد من الموضوعات التي تهم المكلفين والعملاء في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.

واستهدفت اللقاءات المخلصين الجمركيين والمكاتب المحاسبية، وقطاع النقل السريع ووكلاء الشحن ووسطاء الشحن، والشركات المشغلة للأسواق الحرة والمشغل الاقتصادي ومناطق الإيداع، وجرى أثناء اللقاءات حصر آرائهم ومقترحاتهم، وسُبل تذليل المعوقات التي قد تواجههم.

وأوضحت الهيئة أن هذه اللقاءات تُسهم في تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم، وتحقيق الأثر الإيجابي من خلال التعرف على كل ما من شأنه تيسير الإجراءات ورفع كفاءتها، مفيدة بأن أهميتها تكمن في تحسين الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مؤكدةً أنها ستواصل عقد هذه اللقاءات المفتوحة مع مكلفيها وعملائها، تعزيزًا للتواصل والتعاون مع شركاء الهيئة في جميع مجالاتها الزكوية والضريبية والجمركية، الأمر الذي يُسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة منها، إلى جانب دور ذلك في تعزيز مستوى الامتثال ورفع الوعي.

ودعت الهيئة المكلفين والعملاء من قطاع الأعمال وعموم المهتمين الراغبين بمعرفة مواعيد اللقاءات التي تعقدها الهيئة إلى متابعة القنوات الرسمية للهيئة أو التواصل معها عند وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

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