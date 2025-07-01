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السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى استقلال بلاده

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  • السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى استقلال بلاده 1/2
  • السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى استقلال بلاده 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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