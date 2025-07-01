أربعة أيام لا تُنسى في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم منطقة عسير تجربة صيفية ساحرة تجمع بين التراث العريق والجمال الطبيعي البديع، فمن ضباب السودة المنعش إلى سحر قرية رجال ألمع التاريخية، تأخذك عسير في رحلة لا تُنسى تجعلها الوجهة المثالية للعائلات في صيف 2025.

ويمكن في عسير، قضاء 4 أيام لا تُنسى غنية بالتجارب والمفعمة بالجمال للاستمتاع مع أسرتك، حيث يمكن في اليوم الأول أن تبدأ رحلتك في عسير بصباح يفوح برائحة القهوة العطرية في فيفث أفنيو، حيث يمتزج مذاق القهوة المختصة مع الحلويات الشهية ليمنحك انطلاقة مفعمة بالحيوية.

وبعدها، استمتع بجولة تسوق ممتعة في الراشد مول، الذي يجمع بين الأناقة والتنوع لتلبية كافة رغباتك، وللغداء، دع حواسك تستمتع بالنكهات الخليجية الأصيلة في مطعم المجلس الخليجي، حيث الأطباق الشهية التي تروي قصص الضيافة العربية.

بعد ذلك، انطلق إلى مزرعة أعناب السياحية، واحتضن هدوء الطبيعة في جلسات خارجية تأسر القلب بإطلالاتها الخلابة.

ومع غروب الشمس، اختم يومك بعشاء فاخر في مطعم لانتيكو، حيث الأطباق اللذيذة تكمل لوحة يومك الأول بروعة لا تُضاهى.

أما في اليوم الثاني فاستقبل صباحك في مقهى بلومينق، برائحة القهوة المختصة مع قائمة طعام متنوعة تلبي كل الأذواق، وبعدها، تجول في بوليفارد خميس مشيط النابض بالحياة، حيث الأجواء العصرية والأنشطة الممتعة.

وللغداء، انغمس في تجربة النكهات الهندية الأصيلة في مطعم أشار المذاق الهندي، ثم عِش تجربة فريدة في مزرعة السحاب للفراولة، التي تتيح لك قطف الفراولة بيديك وسط إطلالات خلابة تأخذك إلى عالم من السحر الريفي.

ومع اقتراب المساء، تذوق متعة العشاء التقليدي مع حنيذ ملة، وهو طبق يحمل في طياته أصالة المطبخ الجنوبي.

وبعدها استهل يومك الثالث في كافيه أومبريللو، حيث القهوة المميزة والمخبوزات الطازجة تترافق مع إطلالة تأسر الأنفاس وبعدها، تجول في بسطة القابل، واستمتع بتجربة تسوق تراثية تعكس روح عسير الأصيلة.

أما الغداء، فيمكنك أن تتذوق الإبداع في أوفيت برجر، حيث البرجر والبيتزا المبتكرة وبعد ذلك اقضِ وقتًا ممتعًا مع العائلة في موجان بارك، الذي يوفر مساحات خضراء شاسعة وألعابًا تناسب جميع الأعمار، وفي ختام يومك استمتع بعشاء شهي في مندي جزيرة رجال ألمع، حيث النكهات التقليدية تروي قصة التراث بأسلوب عصري.

اليوم الرابع، ابدأ بنشاط في مقهى لاسين، بتصميمه الفريد وقائمة الطعام المتنوعة التي تمنحك بداية مميزة وبعدها خذ جولة سريعة في بسكاي فيلج، واستمتع بأجوائها العصرية، ثم للغداء، انغمس في تجربة فاخرة في قصر سرايا، الذي يقدم أطباقاً عربية أصيلة مع إطلالة ساحرة على المدينة.

وبعدها، استعد لمغامرة لا تُنسى مع محطة العربات المعلقة، حيث تأخذك رحلة التلفريك فوق جبال عسير لتتمتع بإطلالات خلابة تسرق الأنفاس. وفي الختام، تذوق العشاء الشهي في جوري إيليت، لتكمل رحلتك بنكهة فاخرة تظل عالقة في الذاكرة.

عسير ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي لوحة فنية تجمع بين التراث والطبيعة والحداثة، تتيح استكشاف العديد من الوجهات الأخرى كذلك مثل بسطة القابل التي تقدم لك تجربة تسوق تراثية، أو يمكنك التجول في شارع الفن النابض بالإبداع، أو الاستمتاع بالهدوء في ممشى الضباب بإطلالاته الخلابة.

كما يقدم سكاي فيلج تجربة تسوق عصرية مع أشهر العلامات التجارية العالمية، ولا تفوت زيارة طبب التاريخية لمحبي الاستكشاف والغوص في أعماق التاريخ.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير، كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.