شكرا لمتابعة خبر عن ماجد السيحاني: افحص منزلك قبل السكن ولا تغفل عن هذه التفاصيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه المهندس ماجد السيحاني نصيحة مهمة للراغبين في بناء منازلهم، شدد فيها على أهمية “الاختيار بعناية” عند التعاقد مع المهندس أو المقاول، مؤكدًا أن حسن الاختيار يجب أن يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة، لكن دون الإخلال بجودة التنفيذ.

وأوضح السيحاني أن بعض العيوب في البناء لا تظهر إلا بعد مرور سنوات، ولهذا من الضروري الاستعانة بجهات مختصة لفحص الهيكل الخرساني في مراحل مبكرة من المشروع.

وأشار إلى وجود شركات متخصصة في هذا النوع من الفحوصات، يمكنها إجراء اختبارات دقيقة تشمل تحليل الخرسانة، ومطابقة التسليح، والكشف عن أي خلل إنشائي غير مرئي.

كما لفت إلى أن هناك عناصر يمكن تقييمها بالعين المجردة، خصوصًا في مرحلة التسليم النهائي، مثل ميول الأرضيات للتصريف السليم، وجودة التشطيبات، وسلامة التركيبات الكهربائية والسباكة.

وبيّن أن هذه التفاصيل – على بساطتها – قد تعكس مستوى الاحترافية في التنفيذ، وقد تكشف عن خلل يحتاج إلى معالجة فورية قبل إغلاق المشروع.

السيحاني دعا أيضًا إلى ضرورة مراجعة كافة الوثائق الفنية، من المخططات المعتمدة إلى تقارير المختبرات، مشددًا على أهمية توثيق كل ما يتم إنجازه لضمان الشفافية والمحاسبة.