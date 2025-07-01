السعودية | “وزارة الموارد البشرية”: تطبيق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة بدايةً من 1 يوليو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المحددة بداية من يوم 1 يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق العمالة المساندة فيما يتعلق برواتبهم، وضمان جهود الوزارة في تطوير قطاع العمالة المساندة، وتعزيز حقوق كلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي.

وتُطبق المرحلة الثالثة على أصحاب العمل الذين لديهم 3 عمالة منزلية فأكثر، وذلك بعد بدء تطبيق المرحلة الثانية إلزاميًا من 1 يناير لهذا العام لأصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمالة مساندة، ليتم تطبيق الإلزام بشكلٍ تدريجي على مراحل متتالية، وستطبق الخدمة على من لديهم عاملان فأكثر بداية من 1 أكتوبر 2025م، على أن تشمل الخدمة جميع العمالة المساندة بحلول 1 يناير 2026م.

وأكدت الوزارة أهمية خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا، لما تمثله من خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والموثوقية في عملية دفع الأجور، وتسهيلها عبر المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة من خلال منصة “مساند”, وتسهم هذه الخدمة في حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

يذكر أنَّ خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المحددة تشمل عددًا من المميزات لصاحب العمل والعامل، وتُعزز إثبات الرواتب للعمالة المساندة، وتُسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو عند سفره، وتضمن للعامل وصول الرواتب بشكل دوري ومنتظم وثابت أو في حال رغبته لتحويل الراتب لعائلته في بلده, وذلك مباشرةً عبر القنوات الرسمية المحددة ذاتها بكل سهولة وأمان.

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