السعودية | الأمير عبدالعزيز بن تركي يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأولمبية والبارالمبية السعودية

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ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم -عن بعد-، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للدورة الأولمبية والبارالمبية (2024 – 2028)، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة، وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية، والأمين العام والرئيس التنفيذي عبدالعزيز باعشن.

واعتمد الاجتماع، إعادة تشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وعضوية الأمير فهد بن جلوي، وأضواء العريفي، وثامر باسنبل، وعبدالعزيز المسعد، وعبدالعزيز باعشن، مُقرًا تجديد رئاسة الأمير فهد بن جلوي لمجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية السعودية، وعضوية مدير عام معهد إعداد القادة، ورئيس أكاديمية مهد الرياضية، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

فيما سيترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان لجنة الاستدامة، وعضوية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وأحمد الصبان.

وسيرأس معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، لجنة المكافآت والترشيحات، وعضوية عبدالعزيز اليحيى، وطارق العمودي، وأنس العسافي، على أن يترأس ياسر العتيبي لجنة المراجعة، وعضوية: عبدالعزيز البسام، وكمال باحمدان، ومعاذ السلمي، وتركي المرزوق.

واستعرض الاجتماع، أبرز مجريات وتحديثات برنامج تحول الاتحادات، ومراحل تحول القطاع الأولمبي والنموذج التشغيلي للجنة (2025 – 2032)، واللائحة المالية والمشتريات، ومشاركات الدورات الرياضية للعام (2026)م.

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