السعودية | الوزير الراجحي يلتقي قادة القطاع غير الربحي ورجال وسيدات الأعمال في تبوك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن التطور المتسارع للقطاع غير الربحي في منطقة تبوك، حيث بلغ عدد الجهات العاملة فيه 140 جهة تغطي 36 تخصصًا، مؤكدًا أن القطاع بالمملكة يشهد تحولات إستراتيجية غير مسبوقة انعكست في مؤشرات وطنية مهمة، من أبرزها تجاوز عدد المتطوعين حاجز 1.2 مليون متطوع ومتطوعة، إضافة إلى ارتفاع نسبة رضا المستفيدين عن خدمات القطاع إلى 88.97%.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه التفقدية لمنطقة تبوك، التي شملت عددًا من المحاور الحيوية لتعزيز التنمية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها اللقاء الموسع مع رجال وسيدات ورواد الأعمال، حيث ثمّن إسهاماتهم في دعم جهود تطوير سوق العمل، مشيرًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية في مسار التنمية الشاملة.

ونوّه معاليه بالنجاحات المتحققة نتيجة هذه الشراكة، التي انعكست في انخفاض معدل البطالة، مشددًا على أهمية مواصلة هذا التعاون البنّاء في دعم مسارات التدريب والتأهيل، وتبني الحلول الابتكارية التي تعزز من مرونة سوق العمل، وتواكب احتياجات المستقبل، بما يسهم في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت الزيارة جولة تفقدية لفرع الوزارة ومكتب العمل في المنطقة ومركز التأهيل الشامل، التقى خلالها منسوبي الوزارة، والاطلاع على مؤشرات الأداء والخطط التشغيلية، ووقف على آليات تقديم الخدمات ومستوى نضجها الرقمي، ورفع كفاءة منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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