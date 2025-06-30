الارشيف / اخبار السعوديه

قنصلية المملكة في سيدني تدعو المواطنين للحذر بسبب سوء الأحوال الجوية

0 نشر
0 تبليغ

قنصلية المملكة في سيدني تدعو المواطنين للحذر بسبب سوء الأحوال الجوية

شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في سيدني تدعو المواطنين للحذر بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهابت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، اليوم الإثنين، بالمواطنين المقيمين في ولاية نيو ساوث ويلز بضرورة توخي الحيطة والحذر، في ظل التحذيرات الصادرة عن السلطات المحلية بشأن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الولاية.

وأوضحت القنصلية أن التحذيرات الصادرة تشمل التنبيه من مخاطر محتملة جراء تقلبات الطقس، داعية إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الإطفاء والإنقاذ، وهيئة الأرصاد الجوية، وخدمة الطوارئ الحكومية في نيو ساوث ويلز (NSW SES).

ونبهت القنصلية المواطنين إلى أهمية البقاء على تواصل في الحالات الطارئة – لا قدر الله – من خلال رقم هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين: ‎0473999119، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

وأكدت القنصلية حرصها على سلامة المواطنين، مشددة على أهمية الاستجابة السريعة لأي تعليمات تصدرها الجهات الرسمية المحلية خلال هذه الفترة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements