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ولي العهد يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر المبارك الصباح

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ولي العهد يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر المبارك الصباح

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الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخ فهد صباح الناصر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء إنه سميع مجيب “.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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