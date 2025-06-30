شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: طباخ والتمر في يوليو أكثر الشهور حرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن يوم غدٍ الثلاثاء يصادف دخول شهر يوليو، وهو الشهر السابع من السنة الميلادية، ويبلغ عدد أيامه 31 يومًا.

وأضاف أن يوليو يُعد من أشد الشهور حرارة وجفافًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويتميز بعدد من الظواهر الطبيعية المرتبطة بالمناخ والمواسم الزراعية.

وأوضح الحصيني أن هذا الشهر يشهد ما يُعرف بـ”طباخ اللون”، وهي مرحلة يتحول فيها لون النباتات من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر، نتيجة اشتداد الحرارة، كما يشهد نهايته ما يُعرف بـ”طباخ التمر”، وهو بدء نضج التمر تدريجيًّا وتحوله إلى رطب.

وأشار إلى أن معظم أيام يوليو هذا العام تتوافق مع شهر الله المحرّم 1447هـ، حيث يبدأ الشهر الميلادي في الخامس من محرم، ويستمر حتى بداية صفر.