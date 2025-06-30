شكرا لمتابعة خبر عن كل ما تحتاج معرفته عن التعديلات الجديدة في استقطاع التأمينات الاجتماعية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار العمالي مصعب الجرفالي تفاصيل تطبيق تعديلات التأمينات الاجتماعية المتعلقة بزيادة استقطاع الاشتراكات، والتي بدأ سريانها اعتبارًا من يوليو الجاري، مؤكدًا أن الزيادة تستهدف فقط الموظفين الذين لم يسبق لهم التسجيل في التأمينات قبل تاريخ 3 يوليو 2024.

وقال الجرفالي: “حتى لو كنت مشتركًا سابقًا لمدة يوم واحد فقط قبل هذا التاريخ، فلن يشملك الخصم الجديد، إذ أن التعديل يخص فقط من ليس لديهم أي اشتراك سابق.”

وأشار إلى أن الزيادة ستكون تدريجية على مدار 4 إلى 5 سنوات، بواقع 1% سنويًا، يتم تقاسمها بين الموظف وصاحب العمل بنسبة 0.5% لكل طرف، موضحًا أن الخصم سيُصبح ابتداءً من يوليو الحالي 10.25% على الموظف و12.25% على صاحب العمل، بدلاً من النسب السابقة 9.75% و11.75%.

وأكد الجرفالي أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة من أجل تطوير النظام التقاعدي للموظف، ولن يكون هناك تعديل كبير والزيادة سوف تكون بسيطة، والخصم فقط سيكون على الأساسي وبدل السكن .