شكرا لمتابعة خبر عن مختص يكشف قصة إنقاذ فتاة من الإدمان والابتزاز.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت وحدة مكافحة الابتزاز من إنقاذ فتاة وقعت ضحية للاستغلال بعد تورطها في تعاطي المواد المخدرة، حيث تم التدخل بشكل فوري بالتعاون مع الجهات المختصة، وتم تقديم الدعم النفسي والعلاجي لها.

وكشف المتخصص في علاج الإدمان، سطام السهلي، عبر برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية أن الفتاة تم إيقاعها في الإدمان عن طريق صديقاتها مما جعلها تقيم علاقات غير شرعية حتى تم تصويرها في أوضاع مخلة وابتزازها.

وأشار إلى أن وحدة مكافحة الابتزاز قدمت لها الدعم اللازم وحلت مشكلتها وساعدتها في العلاج من الإدمان والتعاطي، وعادت إلى حياتها الطبيعية.

‏وفي المملكة، إذا بلّغت عن قريبك المتعاطي، فإن الدولة تتعامل معه كمريض يحتاج إلى علاج، وليس كمجرم، ويُعالج مجانًا دون أن يُقبض عليه.