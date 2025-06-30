السعودية | “تقويم التعليم” تمنح الاعتماد المدرسي الوطني لـ254 مدرسة أهلية وعالمية خلال النصف الأول من 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاعتماد المدرسي الوطني لمدارس (48) شركة وجهة تعليمية، تضم (254) مدرسة أهلية وعالمية في المملكة، خلال النصف الأول من 2025م.

ويُعدُّ الاعتماد المدرسي الوطني الذي تمنحه الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، اعتمادًا وطنيًّا للمدارس التي أظهرت أداءً يستوفي شروط الاعتماد المدرسي ومعاييره، وفق سياسات التقويم والاعتماد المدرسي من الهيئة.

وتأتي أهمية الاعتماد لرفع جودة إسهام قطاع التعليم الأهلي والعالمي في التعليم العام، من خلال تحسين أدائه، ودعم التطوير المستمر لأداء المدارس طوال فترة الاعتماد، وكذلك تشجيع التنافسية بين الشركات التعليمية، وإبراز الشركات التعليمية المتميزة في المملكة.

ويهدف الاعتماد المدرسي؛ إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال رفع جودة مخرجات التعليم ومؤسساته، ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، إضافة إلى رفع ثقة المستفيدين من المدارس، ودعم أولياء الأمور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم أبنائهم، ويؤكد كذلك التزام المدارس بتقديم تعليم ذي جودة، وفق معايير أداء وطنية، ويسهم في الاحتكام إلى اعتماد وطني موثوق لأداء مدارس التعليم العام الأهلي والعالمي.

وكانت الهيئة قد أطلقت البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي في عام 2023م، حيث أنهت التقويم الذاتي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، في حين أنهت التقويم الخارجي لـ99% من 23.282 مدرسة.

مما يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت العام الماضي 2024م، عن انطلاق الاعتماد المدرسي الوطني، ومُنح أول اعتماد في التعليم السعودي لمدارس مسك العالمية؛ بوصفها أول مدرسة تحصل على الاعتماد المدرسي، تم وفق عملية منهجية واضحة ودقيقة ومستمرة، تضمنت مراحل متعددة، شملت عمليات التقويم الذاتي، وتطبيق الاختبارات الوطنية “نافس”، وزيارات التقويم الخارجي من قبل فريق مختص من الخبراء المستقلين، وإصدار قرار الاعتماد من لجنة مستقلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.

وتُعدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفاءتهما، وإسهامهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادها بشكل دوري وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات التعليمية في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًّا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما يُعدُّ مركز “تميز” أحد المراكز الوطنية التابعة للهيئة، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي؛ لتلبية متطلبات التنمية، وتحقيق المستهدفات الوطنية.

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