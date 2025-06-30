شكرا لقرائتكم خبر طريق الطائف السياحي.. رحلة الأسبوع الواحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوفر المسار السياحي الرابط بين مناطق ومدن وقرى جنوب المملكة، رحلة أسبوعية ترفيهية تشهد فيها العائلات والأسر تنوعا في مظاهر الطبيعية الخلابة، ويمكن الزوار من الاستمتاع بالجبال الشاهقة والأودية الخضراء؛ بدءا من ضواحي الطائف، مرورا بقرى ميسان وبني مالك وثقيف والمندق والباحة وبلحمر وبلسمر والنماص وصولا إلى منطقة عسير أبها.

ويضفي الطريق السياحي جملة من المميزات والمقومات السياحية النادرة، والتضاريس الجغرافية المتناثرة على طول طريق السفر، إضافة إلى مشاهد القرى الزراعية التي تتمتع بكثرة الوديان، والمحميات الطبيعية، التي تمنح الزائر فرصة للتخييم في البرية، وذلك في أبرز أجزاء سلسلة جبال السروات الحاضنة لأروع الإطلالات الطبيعية جنوب المملكة.

وأكد المرشد السياحي عبدالرحمن العمري، أن طريق جنوب المملكة الذي يمتد إلى نحو 500 كلم يشتهر بشكل عام بأوديته العميقة، وقراه التراثية، وكهوفه الساحرة، ما يجعله وجهة للمغامرين وملاذا للمستكشفين، وموطنا للعديد من المجتمعات السكانية الأصيلة النابضة بالحياة، مشيرا إلى أن المسار يتحلى بأجواء صيفية معتدلة ماطره تنخفض خلالها درجات الحرارة إلى ما دون 15 درجة، في حين تتمتع المنطقة بمناخ لطيف في فصل الصيف، الذي يطل بوادره مع بداية شهر يوليو المقبل، ويعلن فيه المزارعون بداية قطف الثمار الشهيرة مثل: الفركس والحماط والبخارى والبرشومي والمشمش، في حين يرى الزائر في رحلة الأسبوع الواحد تقاليد المزارعين العريقة التي ما زالت تخطف الألباب عاما بعد آخر، ومدى تفانيهم وإخلاصهم في زراعة أرض آبائهم وأجدادهم، مؤمنين بأن مهمتهم تحمل أبعادا ثقافية واقتصادية عميقة.