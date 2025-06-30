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السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمويه

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shimaa mohamed 0 تبليغ

السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمويه

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمويه سهيل العتيبي الذي قدم نبذة عن إنجازات وبرامج ومشاريع وخطط الجمعية.

وأثنى سماحته على جهود الجمعية, حاثًا على التعاون على البر والتقوى واحتساب الأجر والاستمرار في العطاء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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