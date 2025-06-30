السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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