شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن المسند: إلصاق التطرف والإرهاب بالإسلام هو بهتان وافتراء عظيم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبد الرحمن السند، أن المملكة تمثل نموذجًا يُحتذى به في ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال.

وقال السند في حديثه مع برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية :” إلصاق التطرف والإرهاب بالإسلام هو بهتان وافتراء عظيم وإفك مبين.”

وأضاف:” جعلت الرئاسة من أولوياتها بيان أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وأنه يدعو إلى اليسر والتعايش مع الآخرين، وأن يكون المسلم في أخلاقه وسلوكه وعمله نموذجًا وقدوة.”