شكرا لمتابعة خبر عن محام : الحضانة حق للأم أولاً حتى قبل الانفصال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي محمد الغامدي أن الحضانة تعد حقًا أصيلًا للأم في المقام الأول، يليها الأب، مشيرًا إلى أن هذا الحق يستند إلى معيار الكفاءة، خاصة في حال كان الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

وأوضح الغامدي خلال لقائه مع برنامج يا هلال المُذاع على روتانا خليجية، أنه بعد بلوغ الطفل هذا السن، يخير في البقاء مع أحد الوالدين.

وقال :” أن طلب الحضانة لا يعني بالضرورة وقوع الانفصال بين الزوجين”، مؤكدًا أن الانفصال ليس شرطًا لتقديم طلب الحضانة، إذ يحق لأي من الوالدين التقدم بطلب الحضانة حتى قبل الانفصال.