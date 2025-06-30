شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكرّم عامله المصري بعد 40 عامًا من الإخلاص .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مؤثر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، كرّم رجل الأعمال خالد بن محمد السعود “أبو فهد” العامل المصري شوقي عباس سمان، بعد مسيرة عمل دامت أربعة عقود، امتلأت بالإخلاص والتفاني.

وجاء هذا التكريم بعد سنوات طويلة قضاها شوقي في خدمة العائلة، حيث التحق بالعمل وهو في الخامسة والعشرين من عمره، ليصبح مع مرور الوقت أكثر من مجرد عامل، بل فردًا من العائلة كما وصفه أبوفهد وأبناؤه.

حفل التكريم لم يكن عاديًا، بل كان حافلاً باللحظات الإنسانية، حيث ظهر أبناء الكفيل وهم يقبّلون رأس شوقي ويديه، في تعبير صادق عن التقدير والامتنان، كما أقيمت مأدبة خاصة بهذه المناسبة، وقُدمت له مكافأة مالية وسط أجواء طغت عليها مشاعر المحبة والوفاء.