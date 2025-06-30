شكرا لمتابعة خبر عن سمية الناصر : أعرف امرأة تاركة ورثها بالبنك وتقول زوجها هو اللي ملزم بالمصاريف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت الدكتورة سمية الناصر، مدربة التنمية الذاتية، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن قصة امرأة ورثت ملايين الريالات عن والدها، لكنها اختارت أن تعيش مع زوجها وأطفالها في شقة صغيرة، رغم قدرتها على العيش في قصر.

وقالت الناصر، في مقطع فيديو ظهرت فيه: “كانت تقول إن توفير البيت والمصروف مسؤولية الرجل، وترفض إنفاق أموالها الخاصة على احتياجات الأسرة”.

وأضافت: “تاركة فلوسها في البنك، ومحشورة هي وزوجها وعيالها في شقة، رغم إنها تقدر تعيش في قصر، لأن في نظرها الرجال هم اللي يجيبون البيت ويصرفون”.

واختتمت الناصر حديثها بسؤال أثار الجدل:”هل المرأة اللي فلوسها أو راتبها أعلى من زوجها، لازم تخبي فلوسها وتعيش على مستواه المادي.”

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد كثيرون طريقة الناصر في عرض القصة، كما وجه بعضهم الانتقادات للمرأة نفسها وطريقة تفكيرها. وعلقت إحدى المتابعات قائلة: “هذي يبيلها كف وأنتِ معها بعد”