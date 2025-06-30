شكرا لمتابعة خبر عن السند: غالبية الرقاة غير مؤهلين والبلاغات مفتوحة على مدار الساعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّر معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من تنامي ظاهرة ممارسة الرقية الشرعية من قِبل أشخاص غير مؤهلين، مؤكدًا أن النسبة الكبرى ممن يعملون في هذا المجال لا يمتلكون المؤهلات الشرعية أو المعرفية اللازمة.

وخلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أوضح السند أن الهيئة تتابع هذه الممارسات بشكل مستمر، مشيرًا إلى ضبط عدد من المخالفين ممن استغلوا ثقة الناس ومارسوا الرقية دون علم شرعي موثوق، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أن فرق الرقابة التابعة للهيئة تباشر أعمالها ميدانيًا في مختلف مناطق المملكة، في حين يتلقى مركز الاتصال الموحد بلاغات المواطنين والمقيمين على الرقم 1909 على مدار الساعة.

وقال السند: “الرقية الشرعية باب عظيم من أبواب الشفاء، لكنها ليست مهنة مفتوحة لكل من أراد. هناك ضوابط شرعية، ولا نقبل أن تُمارس بطريقة تسيء للدين أو تستغل المحتاجين”.