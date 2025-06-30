كُوِيل تطلق دورة Midjourney لتأهيل المبدعين في الذكاء الاصطناعي البصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق منصة كُوِيل التعليمية دورة تدريبية متخصصة بعنوان Midjourney خلال يومي 7 و8 يوليو 2025 وتهدف الدورة إلى تمكين المهتمين من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج الصور والفيديو باستخدام واحدة من أقوى المنصات الإبداعية في هذا المجال وتأتي الدورة ضمن جهود المنصة لتعزيز المهارات الرقمية وتوسيع دائرة المعرفة التقنية في المنطقة.

يقدّم الدورة المصمم عبد العزيز اليوسف وتستمر على مدار يومين بواقع ست ساعات يوميًا من الثامنة حتى الحادية عشرة مساءً وتشمل الدورة تسجيل يومي بعد كل جلسة وشهادة خبرة معتمدة من منصة كُوِيل وتُعد تجربة تعليمية مكثفة تدمج بين الجانب النظري والتطبيقي في مجالات الإبداع البصري.

يتناول اليوم الأول من الدورة أساسيات Midjourney وفهم الأنماط البصرية والتكوين والإضاءة وطرق كتابة الأوامر الاحترافية وتطبيقات عملية لتوليد الصور أما اليوم الثاني فيركز على تقنيات توليد الفيديو وضبط التكوين البصري للمشاهد المتحركة والتحكم بالحركة والألوان وعرض مشاريع المشاركين مع تقديم تغذية راجعة مفصّلة.

وفي تصريح خاص قال مقدم الدورة عبد العزيز اليوسف إن الدورة تمثل نافذة حقيقية نحو مستقبل التصميم الرقمي مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تعبير لا تقل أهمية عن الريشة أو الكاميرا وأضاف نحن أمام تحول جوهري في صناعة المحتوى حيث يفتح Midjourney آفاقاً جديدة للمبدعين لاكتشاف لغات بصرية مختلفة وسنحرص خلال الدورة على بناء فهم عميق لكيفية توليد أعمال احترافية تستند إلى خيال المصمم لا إلى قوالب جاهزة.

تستهدف الدورة صناع المحتوى والمصممين والمهتمين بزيادة الإنتاجية التقنية والمختصين في الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقام بالتعاون مع شركتي موفيد وذكاء مشبّع كما تتيح منصة كُوِيل إمكانية الدفع بالتقسيط عبر خدمة tabby وتبلغ رسوم الدورة 375 ريالًا سعوديًا أو ما يعادل 100 دولار.

تمثل هذه المبادرة جزءًا من حراك واسع تشهده المملكة في مجالات الاقتصاد الإبداعي والتقنيات المستقبلية وتواصل كُوِيل من خلالها تمكين جيل جديد من المبدعين لمواكبة التحولات العالمية في الذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي.