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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (3.000) كرتون تمر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (3.000) كرتون تمر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (3.000) كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها (18.000) فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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