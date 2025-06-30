السعودية | عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدّم خلال شهر مايو خدماتها الصحية لـ (11.941) حالة في مخيم الزعتري بالأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الصحية لـ (11.941) حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر مايو (2025)م.

واستقبلت عيادات الطب العام (3.727) مريضًا، وراجع عيادة الباطنية (515) مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، واستقبلت عيادات الأطفال (1.133) مريضًا، وراجع (708) مرضى عيادة الأسنان.

واُستُقبلت (1.130) مريضة في العيادتين النسويتين، وراجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة (266) مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، فيما راجع (278) مريضًا عيادة العيون، و(79) مريضًا عيادة القلب، واستقبلت عيادة الأشعة التشخيصية (185) مريضًا، وعيادة الجلدية (157) مريضًا، وراجع (152) مريضًا عيادة الطب التأهيلي.

وأجري (11.213) تحليلًا بمختلف أنواعها المخبرية لـ (1.285) مريضًا، فيما أُجريت (985) عملية تصوير بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية لـ (808) مرضى، وأُعطي (534) لقاحًا في عيادة المطاعيم، وبلغت جلسات التثقيف الصحي الفردية والجماعية (262) جلسة، وعُملت (722) جلسة علاج فيزيائي في قسم العلاج الطبيعي، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية (6.860) وصفة طبية.

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