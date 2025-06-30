السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1.050) سلة غذائية في محلية أمّ القرى بولاية الجزيرة في جمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.050) سلة غذائية للأسر النازحة بمحلية أم القرى في ولاية الجزيرة بجمهورية السودان، استفاد منها (6.646) أسرة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.

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