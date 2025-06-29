شكرا لمتابعة خبر عن العقوبة المتوقعة على الـ 7 متحرشين بامرأتين بالرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 6 أشخاص لقيامهم بمضايقة امرأتين والتحرش بهما.

وأفادت المستشارة القانونية، نجلاء الحقيل، بأن جريمة التحرش يعاقب عليها القانون بغض النظر عن جنس المتحرش.

وأضافت أن عقوبة التحرش تبدأ من سنتين وقد تصل إلى 5 سنوات سجن في بعض الحالات، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة الإخبارية.

وأشارت إلى المشرع عرف جريمة التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص لآخر وتخدش حيائه.