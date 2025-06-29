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العقوبة المتوقعة على الـ 7 متحرشين بامرأتين بالرياض.. فيديو

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العقوبة المتوقعة على الـ 7 متحرشين بامرأتين بالرياض.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 6 أشخاص لقيامهم بمضايقة امرأتين والتحرش بهما.

وأفادت المستشارة القانونية، نجلاء الحقيل، بأن جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن جنس المتحرش.

وأضافت أن عقوبة التحرش تبدأ من سنتين وقد تصل إلى 5 سنوات سجن في بعض الحالات، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة الإخبارية.

وأشارت إلى المشرع عرف جريمة التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص لآخر وتخدش حيائه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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