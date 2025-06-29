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إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

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الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بالقحمة في منطقة عسير مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وقُدمت المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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