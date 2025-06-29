شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب عدة مناطق اعتبارًا من الغد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار بدءًا من يوم الاثنين الموافق 30 يونيو، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، بمشيئة الله، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية ستشمل مناطق واسعة من بينها المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة الشرقية، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى منطقة الرياض وأطراف القصيم، إلى جانب الطريق الساحلي الممتد من جدة حتى جازان.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الرياح في انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى شبه انعدام خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ودعا المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا أثناء القيادة، وتأجيل الأنشطة الخارجية قدر الإمكان، والالتزام بالإرشادات الوقائية، مؤكدًا أن هذه الحالة تأتي ضمن التقلبات الجوية المعتادة خلال هذه الفترة من العام.