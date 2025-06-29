شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تفتح التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج بالبحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ من 29 يونيو 2025 إلى يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025.

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم عن 20 عاما، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85.

كما اشترطت على المتقدم أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% من 100% أو 3.75 من 4، وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها.

وشددت على أن يكون المتقدم اجتاز إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة، ومعادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص. إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، بجانب الانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث، مشيرة إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي:

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