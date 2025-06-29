شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: اليوم بداية الجوزاء موسم تفيض فيه جذوع النخل من شدة الحر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم يصادف بداية موسم “الجوزاء”، وهو أحد أهم مواسم السنة في التقويم النجمي، ويُعدّ من أكثر الفترات حرارة في الجزيرة العربية.

وأشار الزعاق إلى المثل الشعبي المتداول في مثل هذا التوقيت: “إذا دخلت الجوزاء فامْلَ الحوزاء”، في إشارة إلى اشتداد حرارة الطقس حتى أن الماء يكاد يتفجر من جذع النخيل.

ويُعد موسم الجوزاء بداية ما يُعرف بـ”جمرة القيظ”، وهي المرحلة الأشد حرارة خلال السنة، ويمتد الموسم لنحو 26 يوماً، مقسّمة على نجمين (الجوزاء الأولى والجوزاء الثانية)، يعقبها مباشرة موسم “المرزم” المعروف بحرارته اللاهبة.

وترتبط الجوزاء بعدة علامات فلكية وطبيعية لطالما عرفها العرب منذ القدم، من أبرزها:هبوب رياح السموم الشمالية الغربية، ونشاط العقارب والضبان والأفاعي نتيجة شدة الحرارة، واحمرار رؤوس الأثل، وازدياد الرطوبة في المناطق الساحلية، وغور الآبار بسبب التبخر الشديد، في دلالة على اشتداد القيظ.