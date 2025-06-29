شكرا لمتابعة خبر عن توقيع “اتفاقية استراتيجية” بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومصرف الإنماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مع سعادة الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل، رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء، وبحضور معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، اتفاقية تعاون لدعم مشروع “برنامج تسلسل الجينوم الشامل لحديثي الولادة على المستوى الوطني”، في خطوة نوعية لتعزيز الجهود الوطنية في مجال الصحة الوراثية والوقاية المبكرة.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية تعزيزًا لدور مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومصرف الإنماء في خدمة المجتمع، وتحقيقياً لأهداف الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لدعم الأبحاث والمبادرات الوطنية الهادفة إلى الوقاية والتوعية وتطوير وسائل ومجالات البحوث والدراسات ذات الصلة بالإعاقة.

وفي كلمة بهذة المناسبة، ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان هذا التعاون المشترك، رافعاً سموه شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – في المقام الأول على دعمه المتواصل لقضية الإعاقة، ومشيدًا بما توليه رؤية المملكة 2030، بقيادة سمو ولي العهد، من اهتمام بجودة الحياة وتمكين الفرد والمجتمع عبر بيئة متكاملة تعزز المشاركة والاندماج في مختلف مناحي الحياة بأسلوب حياة متوازن.

وقدم الأمير سلطان شكره لسعادة الدكتور عبد الملك الحقيل ومسؤولي مصرف الإنماء على دعمهم للمشروع، مؤكدًا أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعمل بجد لبناء شراكات استراتيجية وعلمية مع مراكز البحث الوطنية والمؤسسات المالية، بهدف تقديم حلول مبتكرة لقضايا ذوي الإعاقة والاستفادة من الخبرات المحلية.

كما رحب سموه خلال اللقاء بإنضمام مصرف الإنماء إلى عضوية مؤسسي المركز مما يسهم في دعم البحوث المؤثرة وتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع.

ومن جانبه شكر الدكتور الحقيل سمو الأمير سلطان بن سلمان ومسؤولي المركز على هذا التعاون المشترك مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسد مبدأ التكامل الوطني وأن المشروع يُكرس لدعم “بيبي جينوم” طاقات الطرفين في إرساء دعائم الوقاية الجينية منذ الولادة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الرعاية الصحية المبكرة

والتدخل الوقائي، ويعزز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال تطبيقات الجينوم البشري في الطب الحديث. مؤكداً التزام مصرف الإنماء بتفعيل دوره المجتمعي وفق رؤيته في تعزيز قيم الإنماء والاستدامة،

وإيمانه العميق بأن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار في مستقبل المجتمع. ويأتي هذا التعاون انسجامًا مع أهداف المصرف في ترسيخ ثقافة العطاء المؤسسي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال شراكات نوعية وفاعلة.

جدير بالذكر يأتي هذا المشروع تحت إشراف وتنفيذ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية،كإحدى المبادرات المفعّلة ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز والجامعة لدعم البحوث الطبية المتقدمة وتطوير البرامج الوطنية المرتبطة بصحة وسلامة حديثي الولادة، لا سيما من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.