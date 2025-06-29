شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الكويت الأعلى حرارة عالميًا خلال 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، سجلت الكويت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك يوم الأحد 29 يونيو 2025، حيث بلغت الحرارة تحت الظل 48.3 درجة مئوية في مطار الكويت.

وجاءت في المركز الثاني مدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، التي سجلت 47.8 درجة مئوية، تلتها منطقة فهود في سلطنة عمان بدرجة حرارة بلغت 47.2 درجة مئوية.

هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة يأتي في ظل موجة حر تضرب عدة مناطق في الخليج العربي، وسط تحذيرات من الجهات المختصة بضرورة تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة خلال ساعات الذروة.