شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد ضوابط جديدة للمنشآت في أسواق النفع العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موافقتها على مجموعة من الضوابط والمتطلبات التنظيمية الجديدة التي تُلزم بها المنشآت العاملة في أسواق النفع العام، والمتخصصة في بيع الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك، بهدف رفع معايير السلامة الغذائية والصحة العامة.

وتضمنت الضوابط ضرورة تركيب ستائر هوائية أو بلاستيكية على المداخل لمنع دخول الحشرات، وتوفير إضاءة طبيعية أو صناعية ملائمة، بالإضافة إلى اشتراطات التهوية لمنع ارتفاع الحرارة وتراكم الغبار، مع التأكيد على منع استخدام التكييف الصحراوي. كما شددت التعليمات على توفير مغاسل أيدي بصنابير تعمل بالاستشعار أو بدون استخدام اليدين، ومواد تنظيف ومعقمات، ضمن خطة متكاملة للنظافة العامة.

وأكدت الوزارة على أهمية توفير معدات مصممة بمواد آمنة لا تنقل أي مواد ضارة للأغذية، مع منع استخدام الخشب في تجهيزات المنشأة، وضرورة وجود واجهات زجاجية شفافة. كما ألزمت المنشآت بتطهير الثلاجات وصيانتها بانتظام، ومكافحة الآفات باستخدام الوسائل الآمنة والمعتمدة، لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك.