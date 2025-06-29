شكرا لمتابعة خبر عن جمعية ألفة بعرعر تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جمعية التنمية الأسرية بمدينة عرعر “ألفة” عن بدء التسجيل في برنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج لعام 2025؛ الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الأسري وتنمية المهارات الزوجية للمقبلين على الزواج.

ويستمر التسجيل حتى يوم الاثنين الخامس من شهر محرم لعام 1447 هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل.

واشترطت الجمعية أن يكون الزوجان سعوديي الجنسية، ومن سكان مدينة عرعر أو ضمن نطاق خدمات الجمعية، وألا يكون قد مضى على عقد النكاح أكثر من عام، مع أولوية القبول لمن لا يتجاوز دخله الشهري عشرة آلاف ريال، كما يشترط الالتزام بحضور الدورة التأهيلية لمدة ثلاثة أيام بواقع 3 ساعات يوميًا، وحضور الزواج الجماعي في حال إقامته، وألا يتجاوز المهر ستين ألف ريال.