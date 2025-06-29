شكرا لمتابعة خبر عن خدمات متنقلة للرجال والنساء في 5 مواقع حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (5) مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك”، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع، فيما تقدم خدماتها بمنطقة نجران اليوم للرجال والنساء في فرع وزارة الشؤون الإسلامية لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعدُّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية؛ لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.