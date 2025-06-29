السعودية | وزارة التعليم: بدء التقديم على الابتعاث لبكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بالبحرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

وقالت الوزارة إن التقديم يبدأ اليوم (الأحد) الموافق 29 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل، وفق مجموعة من الشروط للابتعاث.

وأوضحت أن شروط التقديم للابتعاث هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم عن 20 عامًا، وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة، قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% من 100% أو 3.75 من 4 .

وأشارت إلى أنه من بين الشروط أيضاً ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%، وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة، معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث.

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