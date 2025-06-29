السعودية | العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في رازح تقدم خدماتها العلاجية لـ (524) مستفيدًا خلال شهر مايو الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية رازح بمحافظة صعدة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات (524) مستفيدًا خلال شهر مايو 2025 م، منهم (141) مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و( 122) فردًا في عيادة الحالات الطارئة، و(226) مريضًا في عيادة الباطنية، و(35) مستفيدة في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف (8) مستفيدين.

وفي الخدمات المرافقة راجع (224) مريضًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ (8) أنشطة للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ (475) مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد (21) صابًا.

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