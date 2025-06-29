شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: من اليوم يبدأ قصر النهار وامتداد الليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن اليوم يعتبر بداية لتغير تدريجي في طول النهار، حيث يبدأ النهار في القصر، ويطول الليل، حتى يتساوى طولهما في 23 سبتمبر المقبل.

وقال الحصيني عبر تغريدة نشرها على حسابه في منصة “إكس”:” استمتعوا بفصل الصيف عبر السباحة وأكل الفواكه الصيفية مثل الحبحب والجح والتمور والشمام والعنب والتين.”

‏وأضاف:” ليالي الصيف جميلة خاصة خارج المدن،في الاستراحات والمزارع والبر مع الحرص على الأوراد الشرعية.”