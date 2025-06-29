شكرا لمتابعة خبر عن عبد الرحمن المرشد: على المستهلك الإبلاغ فورًا عن أي تجاوز ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علّق الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد على الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة الظهران، وراح ضحيتها الدكتور عبدالملك قاضي، الأستاذ السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بعد تعرضه لاعتداء دموي داخل منزله على يد أحد مندوبي التوصيل.

وقال المرشد خلال مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، : ” يجب على أي مستهلك أن يبلغ فورًا عن أي تجاوزات يلاحظها، كما أن على جمعيات حماية المستهلك أن تعزز حضورها وتكثف متابعتها لتكون أكثر تأثيرًا وفاعلية لدى المجتمع.”

وأشاد المرشد بدور الجهات الرقابية، مؤكدًا أنها قامت بدورها جيداً ، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية وعي المستهلك بحقوقه ومتابعته لها باستمرار.

والجدير بالذكر أن المعلومات الأولية حول الجريمة تفيد بأن الجاني يحمل جنسية عربية ويعمل في مجال التوصيل، وقد استغل الحالة الصحية للضحية، الذي كان مقعدًا على كرسي متحرك، حيث وجّه له عدة طعنات قاتلة داخل منزله. ولم يكتفِ بذلك، بل حاول أيضًا قتل زوجته التي كانت متواجدة في المنزل، مسددًا لها طعنات عدة قبل أن يلوذ بالفرار، ظنًا منه أنه أجهز عليها أيضًا.

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