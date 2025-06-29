شكرا لمتابعة خبر عن مهتم بالسياحة: بإمكانك السفر إلى أوروبا بأقل من 1000 ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبدالله الملحم، المهتم بمجال السفر والسياحة، عن إمكانية السفر إلى بعض الدول الأوروبية بميزانية منخفضة لا تتجاوز 1000 ريال.

وقال الملحم خلال حديثه عبر إذاعة “العربية FM”: “تقدر تسافر بـ1000 ريال إلى فيينا، تذكرة الذهاب والعودة بـ200 ريال، والسكن في غرف مشتركة يبدأ من 10 إلى 16 يورو لليوم، وحتى تكلفة الطعام ما تتجاوز 20 يورو”.

وقدم الملحم نصيحة مهمة للمقبلين على السفر خلال الإجازة الصيفية، قائلًا: “لا تسافر لمكان لأن فلان راح له، روح المكان اللي يناسب اهتماماتك وتستمتع فيه، ممكن تسافر من الرياض للمنطقة الشرقية بتكلفة أقل وتنبسط، بينما يدفع مبالغ كبيرة للسفر لمجرد فلان راح له، وفي النهاية ما تستمتع”.

كما أشار إلى أهمية التخطيط المسبق للسفر، مضيفًا:”قبل السفر، حدد اهتماماتك، إذا كنت تحب الطبيعة شوف الدول اللي تناسبك، بعدين قرر إذا كانت رحلتك قريبة أو بعيدة، وابحث عن دول ما تحتاج فيزا، شوف تجارب الآخرين في نفس الوجهة على مواقع التواصل، وراجع خيارات التذاكر سواء كانت مباشرة أو فيها ترانزيت”.