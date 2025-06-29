شكرا لقرائتكم خبر الكشف عن ملامح مدينة الغذاء الذكية في نجران باستثمارات تصل إلى 2.15 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الشريف شاكر الحارثي، رئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي في اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس إدارة مدينة الغذاء الذكية، عن الانتهاء من الرؤية المتكاملة لإنشاء مدينة غذائية حديثة في منطقة منفذ الوديعة بنجران، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، مما سيحدث نقلة نوعية في المنطقة ويترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد السعودي.

وأكد الحارثي في تصريحات صحافية على أهمية الأمن الغذائي كأحد أولويات رؤية المملكة 2030، حيث بلغ إجمالي مساهمة القطاع الغذائي والزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نحو 114 مليار ريال.

وأشار إلى أن حجم قطاع الأغذية في السعودية يشهد نموا مستمرا بفضل التدفقات المالية المستمرة، مستهدفا جذب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار ريال، معتمدا في ذلك على الدعم غير المحدود من الدولة من خلال الأنظمة وبرامج التمويل المتنوعة.

وبين أنه ستصل جملة الاستثمارات في مدينة الغذاء الذكية، التي تقع داخل المدينة الاقتصادية بمنطقة نجران، إلى حوالي 2.15 مليار ريال.

وأن المشروع سيوفر آلاف الوظائف وسيسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة للمنطقة، وخاصة أن المدينة تستخدم الطاقة النظيفة وتعنى بالاستدامة مع الحفاظ على البيئة مما سيرفع من الميز النسبية للمنطقة.

وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، أوضح الحارثي أن المخطط يمتد على مساحة مليون م2 ويشمل مناطق لوجستية متكاملة، بما في ذلك ميناء جاف ومستودعات مبردة ومجمدة، وإعادة التغليف، ومنطقة لسكن العاملين، بالإضافة إلى محجر للمواشي ومصانع للتعبئة والتغليف. ستكون المدينة مركزا حيويا للأمن الغذائي في المنطقة، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.